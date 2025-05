Wissen, Kunst, Tanz, Kino und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 3. Juni 2025, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events und Freizeit am Dienstag

"Die Blutspende" wurde in Kulmbach im Jahr 1984 gezeigt. Dieses und weitere Fotos werden in einer neuen Ausstellung in Magdeburg gezeigt.

Magdeburg - Auch Dienstag, der 3. Juni 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Hermann Stamm in der Galerie Himmelreich Magdeburg: Bilder aus der Registratur

Am Dienstag, dem 3. Juni 2025, beginnt um 19 Uhr eine neue Ausstellung in der Galerie Himmelreich am Breiten Weg 213b, Ecke Danzstraße. Gezeigt werden Arbeiten von Hermann Stamm unter dem Titel „Bilder aus der Registratur“. Die Ausstellung ist bis zum 2. Juli 2025 geöffnet.

Im Mittelpunkt stehen Schwarzweiß-Fotografien, die seit 1979 entstanden sind. Die Serie umfasst Selbstporträts, die als „Registratur des Nachdenkens“ angelegt sind. Die Arbeit dokumentiert Lebenszeit und Alterungsprozess des Fotografen in einem konsequent entwickelten Konzept. Die gewählten Aufnahmeorte bilden häufig Kulissen mit politischer oder historischer Bedeutung und verleihen der fotografischen Arbeit eine zusätzliche gesellschaftliche Dimension.

Zur Eröffnung wird Thomas Bachler aus Dresden in die Arbeiten einführen. Für die musikalische Begleitung sorgt Detlef Weißenborn mit Steeldrums. Hermann Stamm, von 1993 bis 2020 Professor für Fotografie an der Bauhaus-Universität Weimar, lebt in Hammelburg in Unterfranken und wird zur Vernissage anwesend sein.

Die Ausstellung wird durch eine Publikation mit 365 Fotografien ergänzt. Sie enthält zwei begleitende Texte in deutscher und englischer Sprache. Die Öffnungszeiten der Galerie Himmelreich sind dienstags bis freitags von 11 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Filmvorführung mit Gespräch im Moritzhof Magdeburg: „Was von der Liebe bleibt“

Am Dienstag, dem 3. Juni 2025, beginnt um 19 Uhr die Vorführung des Films „Was von der Liebe bleibt“ in der Scheune des Moritzhofsan Moritzplatz 1 in Magdeburg. Die Veranstaltung wird vom Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA) e. V. organisiert. Im Anschluss an den Film ist ein Gespräch vorgesehen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Der Film aus dem Jahr 2024 erzählt die Geschichte von Yasemin und Ilyas, die seit fünfzehn Jahren ein gemeinsames Leben führen. Als Yasemin eines Tages in einem Café erschossen wird, gerät Ilyas aus der Bahn. Er sieht sich mit der Verantwortung für die gemeinsame Tochter konfrontiert und steht plötzlich selbst unter Verdacht. Die Ermittlungen der Polizei fördern Gerüchte zutage, die von einem Doppelleben Yasemins und möglichen Verbindungen zur PKK berichten.

In einer Mischung aus emotionaler Erschütterung, Zweifeln und Misstrauen beginnt für Ilyas eine Suche nach Wahrheit und Klarheit. Die Frage, ob er die Frau, mit der er sein Leben geteilt hat, wirklich kannte, bleibt offen. Der Film hat eine Altersfreigabe ab 12 Jahren.

Rundgang über Gelände der früheren Bezirksverwaltung der Stasi in Magdeburg

Das Stasi-Unterlagen-Archiv lädt für Dienstag, 3.6., um 17 Uhr zur Führung über das Gelände der ehemaligen Bezirksverwaltung des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit. Der Rundgang umfasst in Kooperation mit den MVB den öffentlich zugänglichen Bereich und den MVB-Betriebshof Kroatenwuhne. Beim Rundgang bekommen Interessierte einen Einblick in Tätigkeit und Struktur der Stasi in der Region. Beschäftigte des Archivs informieren zur Bau- und Entstehungsgeschichte des Stasi-Komplexes am Kroatenweg.

Um Voranmeldung wird gebeten. Telefon: 030/18665-2211 oder E-Mail: magdeburg.stasiunterlagenarchiv@bundesarchiv.de

Martin Müller im Gesellschaftshaus Magdeburg: Tango Argentino mit Livemusik

Am Dienstag, dem 3. Juni 2025, beginnt um 18 Uhr eine Tanzveranstaltung mit Tango Argentino im Gesellschaftshaus Magdeburg. Der Abend mit dem Titel „Milonga I“ wird auf der Terrasse an der Schönebecker Straße 129 eröffnet und ab 20 Uhr im Gartensaal fortgesetzt. Der Musiker Martin Müller begleitet den Abend mit Livemusik am Knopfakkordeon.

Tango im Magdeburger Gesellschaftshaus

Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Tanzen zur Musik eines Tango-DJs und ausgewählter Livebeiträge. Das Angebot richtet sich sowohl an erfahrene Tänzerinnen und Tänzer als auch an Interessierte ohne Vorkenntnisse. Für Einsteiger wird ein Workshop im Roten Salon angeboten, bei dem Mitglieder des Vereins Tango Argentino „con corazon“ erste Schritte und Grundlagen vermitteln.

Das Gesellschaftshaus bietet an diesem Abend kleine Speisen und Getränke an. Sollte das Wetter ungünstig sein, wird die Veranstaltung vom Außenbereich ins Foyer verlegt. Der Zugang ist auch für Zuschauerinnen und Zuschauer möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Veranstaltung ist Teil einer Reihe von vier Sommerabenden mit Tanz und Musik. Weitere Termine sind für den 10., 17. und 24. Juni 2025 vorgesehen.

Tresenchor in der Xampanyeria Magdeburg mit dem Theater Magdeburg

Am Dienstag, dem 3. Juni 2025, beginnt um 19.30 Uhr ein gemeinsames Gesangstreffen in der Xampanyeria am Breiten Weg 226. Unter dem Titel „Tresenchor“ verbindet das Theater Magdeburg geselliges Beisammensein mit Musik aus der Popkultur vergangener Jahrzehnte.

Der Tresenchor ist ein Format, das Gesang und Kneipenatmosphäre zusammenführt. In Zusammenarbeit mit der Xampanyeria lädt das Theater Magdeburg mehrmals im Sommer zum gemeinsamen Singen ein. Weitere Termine sind am 24. Juni und am 8. Juli vorgesehen. Die musikalische Leitung übernimmt Tillmann Staemmler am Klavier, während Dorothea Lübbe den Tresen betreut.

Ziel der Reihe ist es, eine lokale Variante der in vielen Städten etablierten Kneipenchöre zu etablieren. Die Veranstaltung ist offen für alle, es ist keine Anmeldung erforderlich. Getränke können vor Ort erworben werden. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Sneak Preview im Cinmaxx Kino Magdeburg

Das Cinmaxx Kino am Willy-Brandt-Platz in Magdeburg zeigt regelmäßig Sneak Previews, bei denen ausgewählte Filmproduktionen vor ihrem offiziellen Kinostart zu sehen sind. Der genaue Filmtitel wird dabei im Vorfeld nicht bekannt gegeben und bleibt bis zum Beginn der Vorstellung geheim.

Die nächste Vorstellung ist für Dienstag, den 27. Mai vorgesehen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eintrittskarten sind zum vergünstigten Sneak-Preis erhältlich.

Berichterstattung über Weihnachtsmarkt-Anschlag ist Thema an Magdeburger Hochschule

Auch vier Monate nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt ist die Stadt weiterhin spürbar von den Ereignissen geprägt. Die öffentliche Debatte über Ursachen, Verantwortung und die gesellschaftlichen Folgen hält an – begleitet von der Frage, wie sich das Leben in Magdeburg seither verändert hat, und dem Wunsch nach Aufarbeitung. Vor diesem Hintergrund startet die Hochschule Magdeburg-Stendal im Sommersemester 2025 die interdisziplinäre Ringvorlesung „Der Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt und seine Folgen“.

Zum Termin am 3. Juni 2025 widmet sich die Veranstaltung dem Thema „Traumasensible Berichterstattung in akuten Lagen“. Referentin ist Katrin Hartig vom MDR. Es moderiert Hochschulprofessorin Elke Grittmann.

Die Veranstaltung findet um 18.15 Uhr in Haus 14, Hörsaal 2, auf dem Campus der Hochschule Magdeburg-Stendal statt. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind online unter idk-lsa.de/rv2025 möglich.

Digitaler Dienstag der Volkshochschule Magdeburg: Solarstrom im privaten Bereich

Im Rahmen der digitalen Vortragsreihe „Digitaler Dienstag“ befasst sich ein Online-Kurs mit den Grundlagen zur Nutzung von Solarstrom im privaten Bereich. Beginn ist am Dienstag, dem 3. Juni 2025, um 18 Uhr. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Digitalverbund der Volkshochschule Halle (Saale) und der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt angeboten. Eine Teilnahme ist entgeltfrei.

Behandelt werden zentrale Aspekte zur Planung von Photovoltaikanlagen und Stromspeichern. Der Kurs liefert anbieter-unabhängige Informationen zu baulichen, technischen und wirtschaftlichen Fragen, die vor der Anschaffung einer eigenen Anlage von Bedeutung sind. Ziel ist es, den Teilnehmern ein grundlegendes Verständnis dafür zu vermitteln, wie mit Hilfe von Sonnenenergie Strom für den Eigenverbrauch erzeugt werden kann. Die Inhalte richten sich an alle, die den Einsatz fossiler Energieträger reduzieren und zur klimafreundlichen Energiegewinnung beitragen möchten.

Interessierte können sich bis zum 3. Juni 2025, 16 Uhr, unter www.vhs.magdeburg.de anmelden. Zur Teilnahme werden ein internetfähiges Gerät wie PC, Laptop, Mac, Tablet oder Smartphone sowie Lautsprecher benötigt. Die Nutzung von Kopfhörern wird empfohlen. Kamera und Mikrofon sind nicht erforderlich.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Sudenburger Feuerwache Magdeburg präsentiert Aquarelle von Lorenz Wühler

In der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 werden unter dem Titel „Paintbox“ Aquarelle von Lorenz Wühler gezeigt. Die Ausstellung umfasst verschiedene Werke, die unterschiedliche Aspekte und Techniken der Aquarellmalerei thematisieren.

Der Zugang zur Ausstellung ist bis zum 12. Juni 2025 jeweils dienstags und donnerstags zwischen 11 und 17 Uhr sowie im Rahmen von Veranstaltungen möglich.

Dr. Konrad Mahlfeld und norddeutsche Kunst in Magdeburger Galerie Himmelreich

In der Galerie Himmelreich am Breiten Weg 213b, Ecke Danzstraße, wird die Ausstellung "Küstenlinie" aus der Kunstsammlung von Dr. Konrad Mahlfeld gezeigt. Präsentiert werden Werke der Malerei und Grafik, die sich mit der Landschaft und dem Licht norddeutscher Küstenregionen auseinandersetzen. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr und Sonnabend von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung

Die Ausstellung ist vom 29. April bis zum 30. Mai 2025 zu sehen. Im Mittelpunkt stehen Künstler, die sich im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert in Künstlerkolonien an Nord- und Ostsee niedergelassen haben. Diese Kolonien entstanden insbesondere in Ahrenshoop, Schwaan, Hiddensee und Usedom, nachdem die Entwicklung der Eisenbahn eine bequeme Anreise aus städtischen Kunstzentren wie Berlin, München oder Paris ermöglicht hatte.

Gezeigt werden Werke unter anderem von Clara Arnheim, Max Beckmann, Bruno Beye, Elisabeth Büchsel, Franz Bunke, Elisabeth von Eicken, Lyonel Feininger, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Käthe Loewenthal, Oskar Manigk, Else und Paul Müller-Kaempff, Otto Niemeyer-Holstein, Max Pechstein, Hugo Richter-Lefensdorf, Karl Schmidt-Rottluff und Julie Wolfthorn.

Lego-Technik im Magdeburger Jahrtausendturm

Im Jahrtausendturm Magdeburg wird eine umfangreiche Sammlung technikorientierter Lego-Modelle präsentiert. Die Exponate stammen aus der Sammlung von Axel Duschek und zeigen verschiedene Fahrzeugmodelle, darunter klassische Rennwagen sowie komplexe Konstruktionen mit Motoren, Getrieben und Lenkmechanismen. Die Ausstellung legt den Fokus auf die ingenieurtechnischen Aspekte der Modelle und zeigt detailreiche Nachbildungen realer Fahrzeuge.

Duschek ist gelernter Stahlbauschlosser und arbeitete unter anderem im Musterbau des Traktorenwerks Schönebeck sowie später im technischen Bereich des Soleparks Bad Salzelmen. Seine Beschäftigung mit Modellbau begann 1992 mit Revell-Modellen im Maßstab 1:24. Anschließend widmete er sich dem RC-Modellbau, insbesondere ferngesteuerten US-Trucks im Maßstab 1:16, die er in der Interessengemeinschaft Schönebecker Truckmodellbau auf verschiedenen Veranstaltungen präsentierte. Seit dem Jahr 2016 liegt sein Schwerpunkt auf dem Bau und der Präsentation von Lego-Technic-Modellen. Die Sammlung umfasst derzeit über 425 Exponate.

Geöffnet hat der Jahrtausendturm Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Er befindet sich im Elbauenpark.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Das kleinste Jungtier im Zoo Magdeburg ist aktuell drei Zentimeter groß. Der Winzling ist eine Spaltenschildkröte (Malacochersus torneri), die am 10.11.2024 schlüpfte. Die Bestände der Spaltenschildkröte sind während der letzten 30 Jahre um 80 Prozent geschrumpft. Daher hat die Weltnaturschutzunion die Spaltenschildkröte in die Kategorie „vom Aussterben bedroht eingestuft. Seit 2013 sind im Zoo Magdeburg 17 Spaltenschildkröten geschlüpft, davon drei Jungtiere in diesem Jahr. Im Nashornhaus sind in den Terrarien jetzt 14 Spaltenschildkröten zu beobachten.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 4. November bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 24. und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr. In der Hauptsaison an allen anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet.

