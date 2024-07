Auch die Landesjugendbigband Sachsen-Anhalt ist in Jerichow wieder dabei.

Jerichow/VS. - Das Festival beginnt gleich mit einem Highlight: Bevor das Moka Efti Orchestra im Herbst mit den Schauspielern Benno Fürmann und Le Pustra auf ausgedehnte Lese- und Musiktour geht, ist das Ensemble nur noch zweimal in einem umfangreichen Musikkonzert zu hören. Ende August in Leipzig und am 9. August im Kloster Jerichow. Hier bestreitet die 14-köpfige Band die Eröffnungsshow des Jazz-Festivals.

Moka Efti Orchestra

Und die gute Nachricht vorweg: Le Pustra, Schauspieler, Sänger und Kunstfigur ist ebenfalls mit dabei. Seit 2006 tritt er im europäischen Kabarett und Varieté auf und ist bekannt als kreativer Leiter des vom Weimarer Kabarett inspirierten Theaterstücks „Kabarett der Namenlosen“.

Die Besucher dürfen sich also auf einen spannungsgeladenen Auftritt mit dem Moka Efti Orchestra um Nikko Weidemann, Mario Kamien und Sebastian Borkowski freuen.

Die Gruppe ist benannt nach dem legendären Berliner Café und Tanzhaus der 1920er und 1930er Jahre Moka Efti. Und so wird das Publikum stilecht in die glamouröse Welt der wilden 20er entführt. Mit unvergesslichen Melodien, darunter den ikonischen Titelsong „Zu Asche, Zu Staub“ der TV-Serie „Babylon Berlin“.

Jugendbigband

Am Samstag, 10. August, erwartet die Besucher dann ein vielseitiges Programm: Die Jugendbigband Sachsen-Anhalt begeistert mit einem Repertoire von Swing über Funk bis Latin. Ihre Energie und Leidenschaft sind ansteckend.

Das israelische Jazz-Piano-Trio Atempo nimmt das Publikum dann mit auf eine Reise vom Mittelmeerraum über den Balkan bis hin zu arabischen, afrikanischen und afrokaribischen Klängen. Jerichow reit sich ein in so illustre Gastspielorte wie Tel Aviv, Budapest oder Berlin, die bis zum Herbst auf dem Programm stehen.

Seit ihrer Gründung während der Pandemie haben Atempo die Jazzwelt im Sturm erobert. Ihr Debütalbum „Journey within You“ zeigt ihre kreative Vielseitigkeit und musikalische Raffinesse. Pianaist Itay Abramovitz, Bassist Alon Stern und Schlagzeuger Yoav Lachovistky werden auch das Jerichower Publikum begeistern.

Der Jazzchor Freiburg präsentiert mit seinem neuen Programm „Infusion“ eine innovative Vereinigung von Jazz-Klangwelten.

Mit Werken von Pat Metheny, Keith Jarrett und anderen großen Namen bringt der Chor die Fusion-Ära auf eine völlig neue Ebene.

Am Sonntagmorgen, 11. August, folgt zunächst eine Jazz-Andacht mit der Jerichower Pfarrerin Rebekka Prozell.

Das Festival findet dann seinen Abschluss am Sonntagvormittag mit einem Auftritt von Uschi Brüning, der Grand Dame des deutschen Jazz. Begleitet von der Leipziger Jazz-Größe Stephan König am Klavier, präsentiert sie ihr Programm „Herzenslieder“, das sie eigens für die Altmark Festspiele zusammengestellt hat.

Nur in Jerichow und in Diesdorf bei Salzwedel präsentiert die 77-Jährige Lieder, die ihr am Herzen liegen. Stücke wie „Am Fenster“, „Als ich fortging“ oder „September“ werden auf das Wesentliche reduziert und kommen den Zuhörern auf ganz besondere Weise nahe. Ein großer, stilvoller Abschluss des diesjährigen Festivals.

Weitere Informationen gibt es unter www.kloster-jerichow.de.