Das traditionelle Spargelessen in der „Bauernscheune“ Hohenseeden war die zweite Veranstaltung der Frauen-Union Genthin in diesem Jahr. Dazu gab es einen Vortrag über den DRK-Regionalverband.

Hohenseeden - Die CDU-Frauen-hatten wieder zum traditionellen Spargelessen in die „Bauernscheune“ nach Hohenseeden eingeladen. Als Gast und Hauptrednerin gab Ines Schrader aus Güsen, Vorständin des DRK-Regionalverbandes Magdeburg-Jerichower Land, vor 26 Teilnehmern interessante Einblicke in die vielfältigen Aufgaben des DRK.

Dabei reicht das Spektrum von der Seniorenbetreuung über die Jugendarbeit bis hin zu Tagespflegeeinrichtungen und darüber hinaus.

So sind die DRK-Kreisverbände Genthin und Burg 1994 fusioniert. Im Jahr 2009 kam Magdeburg dazu. Insgesamt hat der Regionalverband über 800 Mitarbeiter. „Dazu kommt noch eine Unmenge an ehrenamtlichen Helfern und Fördermitgliedern“, so Ines Schrader.

Altenpflege-Seniorenheime unterhält das DRK in Burg (2), Möckern, Magdeburg, Gerwisch und Genthin. Sozialstationen für den ambulanten Pflegedienst gibt es in Burg, Genthin, Magdeburg und Möckern. Ines Schrader: „Über 150 Fahrzeuge sind unterwegs.“ Seniorenwohnen ist beim DRK in Burg, Möckern, Magdeburg, Gerwisch, Gommern und Loburg möglich. Und die Tagespflege wird in Burg, Möckern, Gommern (Demenz), Gommern und Loburg angeboten.

17 werden ausgebildet

In diesem Jahr, so Ines Schrader weiter, beenden 17 junge Leute ihre Ausbildung. Zwölf von ihnen wollen übernommen werden.

Einer großen Wertschätzung erfreut sich im DRK-Regionalverband die Kinder- und Jugendarbeit. Ines Schrader: „Kindertagesstätten und Horte sind überall im Jerichower Land verteilt.“

Der Rettungsdienst hat für das DRK im Landkreis Jerichower Land ein Alleinstellungsmerkmal. Aktuell gibt es sieben Rettungswachen. Weitere sind geplant. Der Regionalverband ist auch Träger von Maßnahmen auf dem zweiten Arbeitsmarkt, ist Praktikumsbetrieb für Erzieher und bildet Pflegekräfte aus. Es wird regelmäßig zu Blutspenden aufgerufen, In Genthin gibt es einen Betreuungsverein. Außerdem gibt es noch einen Einsatzdienst für den Bundesfreiwilligendienst und das Soziale Jahr. Wasserwachten existieren in Magdeburg und Burg. Bei Unfällen auf Autobahnen zum Beispiel sind die Bereitschaften im Einsatz, um unter anderem Wasser zu verteilen.

Im Jugendrotkreuz, so Ines Schrader, sind Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 27 Jahren aktiv.

Dazu kommen noch Ersthelfer sowie der Schul- und Jugendsanitätsdienst. Es gibt für sie überregionale Angebote und regionale Wettkampfmöglichkeiten.