Kade/Roßdorf. - Schnee und Minusgrade - für die „Frosty Koalas“ wird es damit höchste Zeit zum Anbaden. Reiner Besing, Hartmut Gibtner, Peter Pietsch und Hartmut Nothe holten am Sonntag ihre orangefarbenen Badesachen für einen ersten kalten Badegang im Alten Kanal an der Dunkelforther Brücke aus dem Schrank. Im Koala-Outfit, einem Set aus Mütze, T-Shirt, Badehose und Badeschuhe, stieg das Quartett bei einer geschätzten Wassertemperatur von zwei Grad Celsius in die kühlen Fluten.