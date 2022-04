Eisbaden in Ferchland fällt wieder aus

Das beliebte Eisbaden in Ferchland wird abgesagt, bereits zum zweiten Mal in Folge. Die Veranstalter der Tradition legen ihre Hoffnung auf das Jahr 2023.

Auch in diesem Jahr muss das Eisbaden ausfallen.

Ferchland - „Wir haben uns nun schweren Herzens entschlossen, das 35. Eisbaden in Ferchland am 29. Januar abzusagen. Aufgrund der aktuellen Lage ist es absolut nicht möglich. Zusammen mit dem Förderverein Elbe Parey hoffen wir natürlich, dass wir das 36. Eisbaden am 28. Januar 2023 durchführen können“, erklärte Yvonne Wilke vom Genthiner Veranstaltungsservice (GVS) Eventlogistik. Damit fällt diese beliebte Traditionsveranstaltung bereits das zweite Jahr nacheinander aus.