Der neue Penny-Markt soll nachhaltiger und noch kundenfreundlicher werden. Vorerst stehen aber längere Straßenbaumaßnahmen an.

Discounter in Calbe

Calbe. - Der Handel investiert in den Standort Calbe. In der Barbyer Straße soll in den nächsten Monaten ein neuer Penny-Markt entstehen. Dazu hat der Discounter bereits ein altes Gebäude neben dem bisherigen Standort abgerissen, um dort Platz für ein neues Gebäude zu schaffen.