Genthin - Ein Geschäft, das in den vergangenen Jahrzehnten alle Veränderungen und Umschwünge des Einzelhandels überstanden hat, ist Elektro-Nord in Altenplathow. 1990, noch vor der Wiedervereinigung, von Wilfried Lau gegründet, ist das Einzelhandelsgeschäft bis heute fest in Familienhand. Wilfried Lau und seine Söhne Holger und Steffen steuern gemeinsam mit Wilfrieds Ehefrau Marlies Lau in der Buchhaltung und Mitarbeiter Andreas Sabrowske das Geschäft durch bewegte Zeiten.

