Dem Sport-Areal an der Berliner Chaussee in Genthin wird ab Oktober ein neues Antlitz verliehen.

Der Hartplatz hinter dem Rasenplatz an der Berliner Chaussee soll in einen Kunstrasenplatz umgewandelt werden.

Genthin. - Die lange geplante Sanierung des Sportplatzes an der Berliner Chaussee in Genthin nimmt Fahrt auf. So heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der Stadt Genthin, dass auf Grund einer großzügigen Bund-Länder-Finanzierung die Stadt sogar in der Lage sei, den damit freigesetzten Eigenanteil der Stadt (rund 341.600 Euro) für die Sanierung des hinter dem Rasenplatz liegenden Hartplatzes einzusetzen und einen Kunstrasenplatz entstehen zu lassen.

Die Leistungen für beide Plätze wurden öffentlich ausgeschrieben und konnten an ein Genthiner Bauunternehmen, die Buchheister Straßen- und Tiefbau GmbH, beauftragt werden. So soll der Umbau ab dem 14. Oktober beginnen und voraussichtlich bis zum 28. November 2025 andauern.

Die geplanten Sanierungsarbeiten im Überblick

Zu den geplanten Umbauarbeiten gehören unter anderem: die Erneuerung des Naturrasenspielfeldes mit Einbau einer automatischen Bewässerungsanlage, der Neubau eines Beachvolleyballspielfeldes, die Erneuerung des Kleinspielfelds für Basketball mit Kunststoffbelag, die Erneuerung des Kleinspielfelds für Fußball mit Kunststoffbelag, die Erneuerung der Stehstufen an der Zuschauertribüne, die Erneuerung jeglicher vorhandener Leichtathletik-Anlagen, die Herstellung von elf Pkw-Stellplätzen mit Rasengitterpflaster und die Pflanzung von zwölf Bäumen.

Das werden die Umbauarbeiten kosten

Der Kostenumfang für die vorgenannten Arbeiten inklusive Planungsleistungen sollen etwa 2,1 Millionen Euro betragen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Davon werden ungefähr 1,6 Millionen Euro im Rahmen des Förderprogramms „Bund-Länder-Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2022“ gefördert. Der Eigenanteil der Stadt Genthin solle dabei um die 341.600 Euro betragen, wie es zusammenfassend in der Mitteilung heißt.

Das macht die Stadt mit ihrem finanziellen Eigenanteil

Vom Eigenanteil der Stadt sei der Umbau der südlich liegenden Sportfläche vom Schotter- zum Kunststoffrasenplatz geplant. Die Arbeiten sollen ebenfalls am 14. Oktober beginnen und voraussichtlich bis zum 13. Juni 2025 andauern.

Geplante Bau- und Sanierungsarbeiten sind unter anderem: der Umbau des Kleinspielfelds von Tennebelag in Kunststoffrasen, der Umbau des Großspielfelds von Tennebelag in Kunststoffrasen und die Herstellung von rund 900 Quadratmeter Rasennebenfläche.