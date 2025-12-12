Einen engen Wettbewerb haben sich die fünf Finalisten geliefert, als es an der Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey um den Titel des Lesekönigs ging. Dabei haben sie ihre Lieblingsbücher vorgestellt - und liefern damit mögliche Geschenk-Ideen für Weihnachten.

Die fünf Finalisten des Lesewettbewerbs an der Sekundarschule in Parey.

Parey. - Es ist ein enges Rennen gewesen, das sich die Anwärter auf den Titel des Lesekönigs der Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey geliefert haben. Am Ende des Wettbewerbes konnte sich Emma Jelitte durchsetzen und darf sich nun Lesekönigin nennen.

Lieblingsbücher als Idee für den Weihnachtsbaum?

Dass es keinen König, sondern eine Königin geben wird, ist von vornherein klar gewesen. Denn im Vorentscheid der beiden sechsten Pareyer Klassen haben sich in diesem Jahr nur Mädchen durchgesetzt.

Emma Jelitte darf sich neue Lesekönigin an der Pareyer Sekundarschule nennen. Foto: Louis Hantelmann

Hinter Emma Jelitte, die das Buch „Silverhorse“ von Julie Wald vorgestellt hat, landeten Frieda Kohrt (Natalie Buchholz: „PS: Du bist die Beste!“), Enie Schmidt (Patricia Schröder: „Magic Elements“, Dina Schmidt (Anna Ruhe: „Die Duftapotheke“) und Lea Terlak (Shannon Messenger: „Keeper oft he Lost Cities“) auf den weiteren Plätzen der Finalrunde – Preise gab es allerdings für alle fünf.

Im Rahmen des Wettbewerbes haben die Schüler zunächst ihr Lieblingsbuch mit Plakat und Leseprobe vorgestellt, ehe das Lesen einer Passage aus einem fremden Buch („Auf dich abgesehen“ von Daniel Höra) die Entscheidung brachte. Diese hat sich die Jury um Patricia Jorra, Kerstin Schmidt und Ulrike Mücke nicht leicht gemacht.