Berührende Aktion: André Sole-Bergers läuft 650 Kilometer, um an ein Euthanasie-Opfer zu erinnern und Geld für einen Dokumentarfilm zu sammeln. Genthiner können einen Teil der Strecke mitlaufen.

Erinnerung an NS-Opfer: Viersener Spendenlauf macht Station am Rathaus in Genthin

André Sole-Bergers wird mit dem „Lauf für Ally auch in Genthin Station machen.

Genthin - Eine ungewöhnliche Gedenkaktion führt in der kommenden Woche durch Genthin. Der „Lauf für Ally – Für die Erinnerung" wird am 19. September einen Zwischenstopp im Rathaus einlegen. André Sole-Bergers von der Lebenshilfe in Viersen (Nordrhein-Westfalen) läuft nach Berlin. Er erinnert damit an Ally, ein vierjähriges Mädchen mit Downsyndrom, das 1943 im NS-Euthanasieprogramm ermordet wurde.