Was aussieht wie eine einfache Schiene ist in Wirklichkeit ein Stück Magdeburger Geschichte, das nun im Technikmuseum zu bestaunen ist. Die gusseiserne Weiche aus dem Grusonwerk ist eine der wenigen noch erhaltenen ihrer Art.

Neue Weiche im Technikmuseum Magdeburg ist Teil der Gruson-Geschichte

Bernd Kramer (Mitte) übergibt die Grusonweiche im Technikmuseum an den Museumsdirektor Hajo Neumann (links) und den Sammlungsleiter Christian Marlow.

Magdeburg. - „Es ist ein Glück, dass sie überhaupt überlebt hat“, schwärmt Christian Marlow von dem neuen Exponat im Magdeburger Technikmuseum. Dort sind seit einigen Tagen die gut erhaltenen Teile einer Weiche aus dem Grusonwerk ausgestellt: ein Herzstück und die beiden gusseisernen Zwangsstücke.