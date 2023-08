Am Sonnabend wurden im Jerichower Land 850 Kinder eingeschult. Zwei von ihnen: Luna und Joshua aus der Grundschule in Tucheim.

Joshua Liebreich und Luna Wolf am Tag ihrer Einschulung in der Grundschule Tucheim.

Luna Wolf aus Tucheim und Joshua Liebreich aus Magdeburgerforth grüßen als frisch gebackene Schulkinder. Am Sonnabend sind sie mit 20 anderen Kindern in die Grundschule Tucheim eingeschult worden. Ganz stolz waren sie auf ihre brandneuen Schulranzen und die prall gefüllten Schultüten mit Leckereien und Nützlichem zum Schulbeginn.

Aufregung am Einschulungstag

Und genau wie Luna und Joshua hatten sie alle eines gemeinsam: Sie waren am Morgen mächtig aufgeregt. Und es war ja auch ein ereignisreicher Vormittag mit einem ersten Unterricht, mit der Übergabe der Schultüten und unzähligen Fotos, die von ihnen aufgenommen worden.

Bei der Einschulung in Tucheim waren neben Genthins Bürgermeister Matthias Günther (parteilos), auch Stadt- und Ortsräte aus Genthin, Tucheim und Möckern vor Ort, gehen doch einige Schulkinder wie zum Beispiel Joshua aus der Nachbargemeinde nach Tucheim zur Schule.

Montag ist der erste Schultag

Am Montag ist noch mal ein wenig Aufregung angesagt: Denn für 850 Kinder im Jerichower Land steht der erste richtige Schultag an. Aber genau wie die beiden Tucheimer Schulkinder können sich heute alle Erstklässler fröhlich auf den Weg in ihre Klassen machen. Luna und Joshua waren sich nämlich nach ihrer Einschulung ganz sicher: „Wir haben Spaß in der Schule.“