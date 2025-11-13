Zwei Männer sind sich beim Weihnachtsbaumverbrennen in Tucheim im Januar 2023 in die Haare geraten. Einer von ihnen hat nun wegen Körperverletzung vor dem Amtsgericht Burg gestanden. Dabei kam auch die Vorgeschichte heraus.

So harmonisch wie auf diesem Symbolfoto ging es beim Weihnachtsbaumverbrennen 2023 in Tucheim nicht zu.

Burg - Wenn Alkohol im Spiel ist, wird die Stimmung schnell aggressiv. Doch es hat wohl nicht am Bier gelegen, dass sich zwei Männer beim Weihnachtsbaumverbrennen in Tucheim gerauft haben, einer von ihnen nun vor Gericht gestanden hat. Die Gründe liegen woanders.