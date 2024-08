Die Radionation-Partyband aus Leipzig sorgt am Sonnabendabend ab 20 Uhr auf der Festwiese in Parey für Stimmung.

Parey. - Am Freitag, 9. August, startet das 18. Elbauenfest auf dem Festplatz in Parey. Zum Programm gehören auch einige Musikevents. Die Volksstimme stellt zwei weitere Teilnehmer vor.

Die Radionation-Partyband, eine Coverband aus Leipzig, wird am Sonnabend, 10. August, in der Zeit von 20 bis 2 Uhr für Stimmung sorgen. Mitbringen werden die Musiker die größten Hits aller Zeiten und die frischesten Charthits von heute. Harry Styles trifft auf Rihanna und Depeche Mode, Ed Sheeran auf Nena und die Spice Girls. Das Markenzeichen der Leipziger Band ist ihr unvergleichliches Gespür für aktuelle Hits. Frische, die man hören kann. Gepaart mit den größten Hits der letzten 30 Jahre begeistern die Musiker aus Berlin und Leipzig in über 100 Shows pro Jahr das Publikum in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Coverband war Support bei großen Künstlern

Als Supports war die Partyband bereits für Nena, Sarah Connor, Felix Jähn, Max Giesinger, Christina Stürmer, Madcon, Julian LePlay, Wincent Weiss, Joris, Gestört aber Geil, Stereoact, Milow, Stanfour, Anna Naklab, Die Prinzen, Andreas Bourani, Sydney Youngblood, LOONA, Alphaville, Sons of Midnight, Keimzeit, Petra Zieger, Veronika Fischer, City, Weather Girls, Karat, Ute Freudenberg und Band, Wolfgang Ziegler, R.I.O. Feat U-Jean,Markus Becker, Kristina Bach, Jürgen Drews, Geier Sturzflug, Marcus, Cora, Olaf Henning, Pussycat, Hot Banditoz, Snap, Jürgen Milski, Chris Thompson and Band (Manfred Manns Earth Band), Deborah Sasson, Melanie Müller, Mickie Krause und andere im Einsatz.

Der Musikverein Ziesar sorgt bereits am Sonnabendvormittag ab 11 Uhr beim Frühschoppen für gute Laune. 1958 begannen Schüler mit der musikalischen Ausbildung unter der Leitung von Karl Linke, dem ersten Dirigenten des Jugendblasorchesters. 66 Jahre später ist das Blasorchester aus Ziesar immer noch da und im Musikverein Ziesar aktiv.

Am 21. Juni 1990 fand die Gründungsversammlung des Vereins statt. Die ersten Vorstandsmitglieder waren Manfred Geserick, Rudi Müller, Verena Lorenz, Marlis Rusch, Tino Gaul, Brunhilde Lorenz und Karin Geserick, Dirigent Lothar Völkerling. Zu dem ist das Orchester Klangkörper der Kreismusikschule „Engelbert Humperdinck“ des Kreises Potsdam-Mittelmark.

Musikverein Ziesar wird von deutscher Stiftung gefördert

Der Musikverein Ziesar spielt am Sonnabendvormittag zum Frühschoppen auf. Foto: Musikverein Ziesar

Der Musikverein Ziesar wurde 2020 von der „Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt“ im Projekt „Nachwuchsgewinnung und Ausbildung“ gefördert. Der Verein bekam zahlreiche Auszeichnungen verliehen: Lottoförderpreis für Schulmusik 1996, Kommunaler Kulturpreis 1995, Auszeichnung der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik. Zudem besuchte er zahlreiche Länder. Unter anderem Spanien, Belgien, Holland, Norwegen, Schweden, Polen, Dänemark, Schweiz, Österreich, Frankreich und Luxemburg.

Der Eintritt zu beiden Musikveranstaltungen beim Elbauenfest in Parey ist frei.