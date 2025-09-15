weather gewitter
Magdeburg, Deutschland
  4. Volkspark in Altenplathow: Ewiges Drama Sanierung Schwanenteich in Genthin: Wieder kein Geld

Wasserbehörde sieht keine Sanierung, sondern einen Ausbau, der nicht finanziell gefördert wird. Stadt muss Finanzmittel verfallen lassen.

Von Mike Fleske 15.09.2025, 19:51
Besichtung des Schwanenteiches im Volkspark: Aktuell steht doch keine Sanierung an.
Besichtung des Schwanenteiches im Volkspark: Aktuell steht doch keine Sanierung an. Foto: Mike Fleske

Genthin - Eigentlich schien die Zukunft für den Schwanenteich im Genthiner Volkspark endlich klarer zu werden: behutsam sanieren, entschlammen, ökologisch aufwerten – so lautete der Plan. Doch nun ist Ernüchterung eingetreten. Wie Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) erklärt, können die beantragten Leader-Fördermittel nicht genutzt werden. Grund ist ein Bescheid der Wasserbehörde, der die gesamte Planung ausbremst.