Volkspark in Altenplathow Ewiges Drama Sanierung Schwanenteich in Genthin: Wieder kein Geld
Wasserbehörde sieht keine Sanierung, sondern einen Ausbau, der nicht finanziell gefördert wird. Stadt muss Finanzmittel verfallen lassen.
15.09.2025, 19:51
Genthin - Eigentlich schien die Zukunft für den Schwanenteich im Genthiner Volkspark endlich klarer zu werden: behutsam sanieren, entschlammen, ökologisch aufwerten – so lautete der Plan. Doch nun ist Ernüchterung eingetreten. Wie Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) erklärt, können die beantragten Leader-Fördermittel nicht genutzt werden. Grund ist ein Bescheid der Wasserbehörde, der die gesamte Planung ausbremst.