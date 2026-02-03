Der Caravanstellplatz an der Mühlenstraße in Genthin wird aufgewertet – mit Strom, Wasser und Grillmöglichkeiten. Doch die Arbeiten sind nur der Anfang: Was die Stadt plant.

Der gleiche Blick vom Wasserturm heute auf die ehemalige Hanffabrik, links am Kanal soll der Caravanplatz ausgebaut werden.

Genthin - Die Stadt Genthin will ihren Caravanstellplatz in der Mühlenstraße fit für die Zukunft machen. Dabei sollen bereits vorhandene Stellflächen an die aktuellen bauordnungsrechtlichen Anforderungen angepasst werden. Was noch alles geplant ist, um den Platz für Touristen und Stadtbewohner aufzufrischen.