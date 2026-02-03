Mega-Party, Blasmusik und Disco Pogo sind auch in diesem Jahr im Vollkspark geplant. Was für eine besondere Überaschung sorgt.

Auch in diesem Jahr wird der Volkspark ganz im Zeichen eines musikalischen Frühlings stehen.

Genthin - Mit den ersten Gedanken an den Frühling wächst auch die Lust auf gemeinsame Erlebnisse unter freiem Himmel. Der Genthiner Volkspark bietet dafür 2026 gleich mehrere Gelegenheiten – musikalisch vielfältig und für unterschiedliche Geschmäcker. Welche Highlights dabei auf die Besucherinnen und Besucher warten, zeigt ein Blick auf das kommende Veranstaltungsprogramm.

So steht der Volkspark im Frühjahr 2026 erneut ganz im Zeichen von Musik, Begegnung und regionalem Miteinander. Nach dem großen Zuspruch im vergangenen Jahr lädt der Tourismusverein Genthin, Jerichow & Elbe-Parey e.V. gemeinsam mit Partnern zu einem dreiteiligen Veranstaltungsreigen ein, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Zwischen dem 28. März und dem 5. April dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf drei abwechslungsreiche Events freuen – von ausgelassener Party über traditionsreiche Blasmusik bis hin zu moderner Clubatmosphäre.

Mega-Party mit Tänzchentee

Den Auftakt macht am Samstag, 28. März, eine Mega-Party mit der Band Tänzchentee, heißt es aus der Stadtverwaltung. Ab 19 Uhr wird das auch in diesem Jahr beheizte Festzelt im Volkspark zur Tanzfläche.

Bereits einen Tag später, am Sonntag, 29. März, folgt ab 15 Uhr der musikalische Frühlingsauftakt mit dem Blasmusikfest. Unter dem Motto „Musik verbindet!“ präsentieren mehrere regionale Ensembles ihr Können, darunter das Genthiner Blasorchester, der Genthiner Musik Express und das Schalmeienorchester Parey. Durch den Nachmittag führt Moderator Axel Lorenz, für eine gemütliche Atmosphäre sorgt das beheizte Festzelt mit Kaffee, Kuchen und Getränken.

Disco Pogo zum Abschluss

Den Abschluss des Eventreigens bildet am Sonntag, 5. April, ab 20 Uhr die Fortsetzung der beliebten Disco Pogo. Mit den „Party Crashern“ aus Brandenburg hält moderne Partymusik Einzug in den Volkspark. Elektronische Beats, bekannte Chart-Hits und Clubatmosphäre laden zum Tanzen und Feiern ein.

Tickets für alle Veranstaltungen sind ab sofort in der Tourist-Information Genthin erhältlich. Der Tourismusverein Genthin, Jerichow & Elbe-Parey e.V. hofft auf zahlreiche Gäste und ein Volkspark Event 2026, das den Frühling in der Region musikalisch einläutet.