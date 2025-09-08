weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Plakataktion zur Fachkräftesuche in Genthin gestartet

Eil
Frau in Magdeburg niedergestochen: Tatverdächtiger und Opfer waren ein Paar
Frau in Magdeburg niedergestochen: Tatverdächtiger und Opfer waren ein Paar

Fachkräfte dringend gesucht Genthiner Baufirma geht ungewöhnlichen Weg: Personalsuche mit Plakat-Aktion

Maurermeister Enno Telke geht bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter für Genthiner Baufirma ungewöhnlichen Weg und freut sich nach drei Wochen über sieben Interessenten.

Von Simone Pötschke Aktualisiert: 08.09.2025, 15:44
Mit einer dreiwöchigen Plakat-Aktion hat Maurermeister Enno Telke um neue Fachkräfte für die Genthiner Baufirma geworben.
Mit einer dreiwöchigen Plakat-Aktion hat Maurermeister Enno Telke um neue Fachkräfte für die Genthiner Baufirma geworben. Foto: Simone Pötschke

Genthin - Er sei kein Fachmann für Außenwerbung, meint Enno Telke, Maurer- und Betonmeister und als solcher Juniorchef der Firma Telke Bauunternehmen GmbH Genthin. Dennoch hat er eine Plakataktion gestartet.