Eil
Fachkräfte dringend gesucht Genthiner Baufirma geht ungewöhnlichen Weg: Personalsuche mit Plakat-Aktion
Maurermeister Enno Telke geht bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter für Genthiner Baufirma ungewöhnlichen Weg und freut sich nach drei Wochen über sieben Interessenten.
Aktualisiert: 08.09.2025, 15:44
Genthin - Er sei kein Fachmann für Außenwerbung, meint Enno Telke, Maurer- und Betonmeister und als solcher Juniorchef der Firma Telke Bauunternehmen GmbH Genthin. Dennoch hat er eine Plakataktion gestartet.