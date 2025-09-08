Maurermeister Enno Telke geht bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter für Genthiner Baufirma ungewöhnlichen Weg und freut sich nach drei Wochen über sieben Interessenten.

Mit einer dreiwöchigen Plakat-Aktion hat Maurermeister Enno Telke um neue Fachkräfte für die Genthiner Baufirma geworben.

Genthin - Er sei kein Fachmann für Außenwerbung, meint Enno Telke, Maurer- und Betonmeister und als solcher Juniorchef der Firma Telke Bauunternehmen GmbH Genthin. Dennoch hat er eine Plakataktion gestartet.