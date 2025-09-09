Angela Spizig kommt durch die Produktion in Neulingen nahe Arendsee wieder in Berührung mit ihrer einstigen Heimat und findet ein altes Klassenfoto. Als gebürtige Packebuscherin hat sie auch einen besonderen Bezug zum Dorf Fleetmark.

Angela Spizig kam mt Christel Tiemann (rechts) im Foyer des Filmpalastes Salzwedel ins Gespräch.

Fleetmark. - „In die Sonne schauen“ soll Gefühle der eigenen familiären Vergangenheit wieder wecken und dazu animieren, sich damit zu beschäftigen. Diesen Wunsch äußerte Autorin und Regisseurin Mascha Schilinski während der Kinopremiere im Salzwedeler Filmpalast. Bei der Kölnerin Angela Spizig ist genau das eingetreten.