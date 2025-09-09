Parken vor der Ladentür: Ist damit in Osterburg bald Schluss? Bürger sollen darüber diskutieren - die Händler schlagen Alarm: Sie fürchten um die Existenz aller Geschäfte im Zentrum.

Noch ist das Autofahren und Parken in der Breite Straße in Osterburg erlaubt.

Osterburg. - Nur kurz mit dem Auto in die Innenstadt: Erst ein Rezept in der Apotheke einlösen, dann frische Brötchen beim Bäcker holen, einmal durch das Schuhgeschäft schlendern und zurück ins Auto, das direkt vor der Ladentür steht. Wird das in Osterburg in einem Jahr noch erlaubt sein? In der Breiten Straße geht unter den Einzelhändlern die Angst vor einer autofreien Zone um. Der neue Bürgerrat hat das Thema demnächst auf dem Tisch.