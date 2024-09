Elbe-Hochwasser Fähre Ferchland-Grieben stellt Freitag Betrieb ein

In die Höhe geschnellt ist in den vergangenen Tagen der Wasserstand in der Elbe. Diverse Fähren im Land haben den Betrieb eingestellt. Im Jerichower Land wird am Freitag die Fähre Ferchland den Betrieb einstellen.