Wahrzeichen von Elend Kirchenrettung abgeschlossen: Was alles an Deutschlands kleinster Kirche im Harz erneuert wurde

In und an der kleinen Holzkirche in Elend hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. 2025 standen nochmals größere Bauarbeiten im Außenbereich an. Nun ist die Kirchenrettung abgeschlossen, was mit einem Fest gefeiert werden soll.