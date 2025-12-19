Die der alten Sparkassen-Filiale in Güsen hat Lars Rieseler über das Jahr eine Fahrschule umgebaut, die kurz vor Weihnachten eröffnet werden soll. Bei der Theorie für Auto und Motorrad soll auch das Smartphone zum Einsatz kommen.

Vom Rennfahrer zum Fahrlehrer: Neue Fahrschule eröffnet jetzt zwischen Burg und Genthin

In Güsen eröffnet Lars Rieseler jetzt seine Fahrschule im alten Gebäude der Sparkasse.

Güsen. - „Die Sparkasse haben wir geknackt“ sagt Lars Rieseler über das alte Bankgebäude an Güsens Marktplatz. Seit Februar wird hier in der ehemaligen Filiale gearbeitet und diese umgebaut. Einst ist das Objekt als Dorfgemeinschaftshaus für die Güsener im Gespräch gewesen, nun eröffnet Lars Rieseler hier eine Fahrschule.