Die Vorschläge von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, um den Führerschein günstiger zu machen, treffen bei Fahrlehrern im Jerichower Land auf wenig Gegenliebe. Sie seien unrealistisch.

Fahrschule mit weniger Stunden? Fahrlehrer halten das für realitätsfern

Burg - Weniger Sonderfahrten, Online-Theorieunterricht und mehr Simulatoren-Einsätze - mit diesen Ideen will Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) den Führerschein erschwinglicher machen. Kritik gibt es von Fahrlehrerverbänden. Auch im Jerichower Land sehen die Fahrlehrer den Vorstoß als problematisch, ja als realitätsfern an.