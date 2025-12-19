Das Jahr 2025 ist für die Inhaber der „Hütten Company“ Hans Joachim und Jimmy Blume ein erfolgreiches gewesen. Neuerungen wurden umgesetzt und diese Ziele haben sie sich für das nächste Jahr gesteckt. Langfristige Projekte stehen bereits dick im Auftragsbuch.

„Hütten Company“ in Wanzleben: Familie Blume hat die Auftragsbücher im nächsten Jahr voll

Eine große Weihnachtspyramide der „Hütten Company“ steht im Berliner Stadtteil Spandau.

Wanzleben - Auf einem riesigen Gelände in Wanzleben entstehen die Hingucker der Weihnachts- und Jahrmärkte. Die „Hütten Company“, die sich vor über zwei Jahren in der Bördestadt angesiedelt hat, baut Themen-Hütten, die als Verkaufsstand und -wagen dienen oder auch Pyramiden mit integrierten Getränkeständen. Für die Betreiber Hans Joachim und Sohn Jimmy Blume war 2025 ein starkes und zugleich richtungsweisendes Jahr.