Jerichow - Familiengeschichten und Weihnachtsklänge gab es in der Klosterstadt Jerichow zum Jahresabschluss. Genau das bestimmte die Weihnachtsfeier des Förder- und Heimatvereins Stadt und Kloster Jerichow.

„Es war ein stimmungsvoller und besinnlicher Jahresabschluss, der das Miteinander und die Verbundenheit der Mitglieder und Freunde des Vereins wunderbar zum Ausdruck brachte“, lautet des Resümee der Vereinsvorsitzenden Yvette Below.

Lesung

Ein besonderer Höhepunkt des Nachmittags war die Lesung der Familie Pohlmey. Rita Pohlmey nahm die Zuhörer mit auf eine Reise in ihre Kindheit und teilte warmherzige Erinnerungen an ihre Zeit in Jerichow. Ihr Ehemann Bernhard ergänzte ihre Geschichten mit charmanten und bewegenden Anekdoten. Darunter gab es die humorvolle Erzählung, wie er seine Frau Rita in Magdeburg kennenlernte und kurze Zeit später erstmals nach Jerichow kam.

Auch Tochter Katrin trug mit ihren Geschichten aus ihrer Kindheit in Jerichow zur familiären Atmosphäre bei.

Musik

Musikalisch wurde der Abend von Enkelin Antje auf der Gitarre sowie Urenkelin Helene auf der Alt- und Sopranflöte mit klassischen Weihnachtsliedern begleitet. Die bekannten Weihnachtslieder luden die Gäste zum Mitsingen ein und sorgten für ein gemeinsames, adventliches Erlebnis.

Below weiter: „Die Weihnachtsfeier zeigte einmal mehr, wie lebendig das Vereinsleben in Jerichow ist und wie wichtig solche Veranstaltungen für den Zusammenhalt und das Miteinander der Mitglieder und Freunde des Vereins sind.“