Feiern in der Genthiner Zuckerfabrik: Ballermann-Star Mickie Krause kommt für XXL-Mallorca-Party ins Jerichower Land

Mickie Krause ist Ende Mai zu Gast in Genthin.

Genthin - In der Zuckerfabrik in Genthin im Jerichower Land darf wieder gefeiert werden - und zwar richtig. Mit dabei: Mallorca-Sänger Mickie Krause („Geh mal Bier holn“). Der Schlagersänger wird am 25. Mai bei einer XXL-Malle-Party auftreten und die Ballermann-Fans im Jerichower Land in Feierstimmung versetzen.

„Es gibt noch Karten“, sagt Robin Finzelberg, Inhaber des Veranstaltungsservice „ROB IN - Technik & Events“ aus Parey, der für die Organisation des Abends verantwortlich zeichnet. Mickie Krause hat in diesem Jahr die EP „Karneval Party mit Mickie Krause“ sowie die Single „Wenn der Krankenwagen kommt (Ist die Party vorbei)“ veröffentlicht und war im vergangenen Jahr in der Amazon-Prime-Produktion „Last Exit Schinkenstraße“ zu sehen.

Zuletzt war Krause in den Schlagzeilen, weil er sich zum Alkohol-Verbot auf der Partyinsel geäußert hatte. Urlaubern in mehreren Partyvierteln Mallorcas und Ibizas, die zum Beispiel mit der offenen Bierdose am Strand erwischt werden, droht künftig ein Bußgeld zwischen 500 und 1500 Euro.

„Also mich stört es eigentlich nicht, wenn an der Playa und am Strand Alkohol getrunken wird“, sagte Krause der Deutschen Presse-Agentur. Er gehe selbst gern mit Freunden an den Strand und trinke dort gemütlich ein Sixpack Bier. „Was spricht dagegen?“

Was ihn allerdings störe: Wenn die Partygänger einfach ihren Müll liegen lassen. „Da frage ich mich immer, ob die Leute keine Erziehung genossen haben. Das ist für mich unerklärlich.“ Es sehe morgens an der Playa de Palma teilweise aus «wie auf einer Müllhalde», monierte Krause.

Krauses Musik ist klassischer Partyschlager, der häufig unter Verwendung bekannter Melodien mit neuen Texten entsteht.

