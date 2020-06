Nach der Corona-bedingten Schließzeit wird das Jugendhaus in Parey wieder geöffnet. Ein Hygienekonzept steht.

Parey l „Wir öffnen wieder, aber es wird noch lange nicht so sein wie vor der Schließung. Wir wollen nun erst mal sehen, wie es läuft“, machte Jugendhaus-Leiterin Ulrike Paul deutlich. Das Jugendhaus wird dann montags bis freitags in der Zeit von 14 bis 19 Uhr für die Kinder und Jugendlichen da sein. Das Hygienekonzept für das Jugendhaus wurde mit der Gemeindeverwaltung Elbe-Parey abgestimmt. Die Hygienebestimmungen werden in jedem Raum der Einrichtung ausgehängt.

Maximal 15 Kinder- und Jugendliche gleichzeitig werden von den drei Betreuern betreut. Ulrike Paul: „Für die Kinder und Jugendlichen besteht keine Maskenpflicht.“ Das Beschäftigungsfeld wird sich, wenn es das Wetter zulässt, vorrangig auf den Outdoor-Bereich verlagern. Dafür wurden zum Beispiel ein Riesen-Mikado und Torwände angeschafft. Ulrike Paul: „Wer malen oder Tischtennis spielen möchte, muss seine eigenen Stifte und seine eigenen Kelle mitbringen. Das ist besser für die Hygiene.“ Die Malstifte und ähnliches dürfen nicht an andere Kinder und Jugendlichen weiter gegeben werden.

Wichtige Arbeiten erledigt

In der Schließzeit wurden Arbeiten erledigt, zu den Ulrike Paul, Manfred Göbel und Kerstin Jende sonst weniger gekommen sind. So wurden der Kreativ-, der Aktiv- und der TV-Raum auf Vordermann gebracht. Dazu gehörten Maler- und Aufräumarbeiten.

Bilder Manfred Göbel und Ulrike Paul bei Malerarbeiten im Jugendhaus Parey. Foto: Bettina Schütze



In den Sommerferien sollen noch einige Projekte umgesetzt werden. „Dazu stehen wir schon mit Margit Vogt in Kontakt“, so Ulrike Paul. Aufgrund der Hygienevorgaben werden in diesem Jahr aber weniger Teilnehmer als gewohnt mitmachen können. Rechtzeitiges Anmelden sichert einen Teilnehmerplatz. Nachmeldungen sind nicht möglich. Unter anderem sind ein Tag der gesunden Ernährung und ein Grafitti-Workshop geplant. Im August soll das Hochbeet gebaut werden. Manfred Göbel: „Dafür benötigen wir noch 15 Europaletten. Wer uns helfen möchte, melde sich im Jugendhaus.“

Bald Gesangsproben

Mit der Öffnung können auch wieder Gesangsproben stattfinden. Noch kein grünes Licht gibt es für das Training der Tanzgruppen. Dazu fällt erst später eine Entscheidung. Kinder und Jugendliche mit Krankheitssymptomen sollten von einem Besuch des Jugendhauses absehen. Das betrifft auch Kinder und Jugendliche, wenn in deren Haushalt Personen mit einem erhöhten Risiko leben. „Von allen Kindern und Jugendlichen, die das Jugendhaus besuchen, werden Daten wie Adresse und Telefonnummer“, weist Ulrike Paul auf die ausliegenden Listen hin. Es kann aber auch weiterhin online Kontakt mit den Mitarbeitern des Jugendhauses gehalten werden. Hier gibt es auch Hinweise zum Verhalten in der Einrichtung.