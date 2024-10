19. Rühlmannorgel-Festival lockt zahlreiche Gäste in die Kirche in Kade. Dort ist das Instrument noch weitestgehend erhalten geblieben.

Kantor Matthias Müller spielt die Rühlmann-Orgel in der Kirche in Kade.

Kade - Die Kirche in Kade war am Sonnabend eine von mehr als 40 Konzert-Stationen, die Kantor Matthias Müller bei dem nunmehr 19. Rühlmannorgel-Festival absolvierte. Müller lobte die Rühlmann-Orgel aus dem Jahr 1913 als eine der wenigen Instrumente, die weitestgehend erhalten geblieben sind.

Der Kantor erfreut sich in der Region nach Festival-Konzerten der Vorjahre großer Bekanntheit. Es sei schön, wenn seine Konzerte, so wie in Kade geschehen, Leute zusammenbringen und sie sie gemeinsam gemütlich ausklingen lassen, sagte der Kantor, der an diesem Tag noch ein Konzert in Korbetha (Saalekreis) gab.

Das Festival wird am 31. Oktober in Zörbig ausklingen. Dort liegt auch die Wiege der Orgelbauanstalt Rühlmann, die im Jahr 1842 von Friedrich Wilhelm Rühlmann (1812–1878) gegründet wurde.