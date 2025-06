Im Tangermünder Ortsteil Buch traten 18 Mannschaften im Feuerwehrsport in der Disziplin „Löschangriff nass“ an. So lief es für die Teams.

Buch - Kaum leuchtete der zweite roten Punkt in der elektronischen Zeiterfassung, schon fielen sich die Feuerwehrsportler aus dem Tangermünder Ortsteil Buch in die Arme. So lief der Kreisausscheid in der Disziplin „Löschangriff nass“ beim Kreisfeuerwehrtag 2025 des Landkreises Stendal.

Fast eine Woche lang hat das Dorf angepackt: Neben der Feuerwehr und dem Förderverein halfen der Reit- und Fahrverein, die Sektion Kickboxen des Sportvereins sowie der Anglerverein. Auch der Bauhof und der Feuerwehrförderverein aus Tangermünde unterstützten die Bucher.

Die Feuerwehrsportler sind eine große Familie. Ihnen geht es um die Freude am Sport und den sportlichen Gedanken. Der Sieg ist zweitrangig, erzählt Marten Riemann vom Organisationsteam.

Die Frauenmannschaft der Feuerwehr Borstel erreichte den zweiten Platz beim Kreisausscheid in Buch. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Bei den Frauenmannschaften setzte sich beim Kreisfeuerwehrtag das Team aus Hohengöhren durch (30,77 Sekunden), gefolgt von Borstel (37,57 Sekunden) und Lüderitz.

Rang drei hieß es am Ende für die Frauenmannschaft der Feuerwehr Lüderitz. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Auf dem undankbaren vierten Platz landete das Team der Freiwilligen Feuerwehr Bindfelde mit nur 0,02 Sekunden Rückstand auf den Bronze-Rang (37,84 Sekunden), gefolgt von dem Team der Freiwilligen Feuerwehr Nitzow (41,83 Sekunden)

Nur 0,02 Sekunden fehlten dem Frauenteam der Feuerwehr Bindfelde für den Bronzerang beim Kreisauscheid im "Löschangriff nass" in Buch. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Den fünften Platz belegten die Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Nitzow beim Kreisausscheid 2025 im Tangermünder Ortsteil Buch. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Vor heimischem Publikum gelang dem Männerteam der Freiwilligen Feuerwehr Buch hauchdünn mit 0,4 Sekunden Vorsprung der Sieg vor der Mannschaft aus Klietz.

Platz 1 gab es für den Ausrichter von der Feuerwehr Buch. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Ganz knapp verpasste das Team der Freiwilligen Feuerwehr Klietz den Sieg beim Kreisausscheid des Landkreises Stendal. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Platz drei errang die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Kehnert, die auf Unterstützung der jüngsten Feuerwehrfans zählen konnte.

Mit kritischen Augen schaut der Nachwuchs, ob die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Kehnert auch alles richtig vorbereitet. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Während sie beim Hansepokal in Stendal noch die Nase vorn hatten, verpasste das Team der Freiwilligen Feuerwehr Hohengöhren das Treppchen knapp und landetete mit einer Zeit von 24,61 Sekunden auf Platz vier.

Die Läufer der Freiwilligen Feuerwehr Hohengöhren errangen Platz vier beim Kreisfeuerwehrtag 2025. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Platz 5 ging an die Freiwillige Feuerwehr Miltern mit einer Zeit von 26,32 Sekunden.

Das Feuerwehrsport-Team aus Miltern erreichte beim Kreisausscheid in Buch Platz fünf. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Das Team der Freiwilligen Feuerwehr Stendal erreichte mit einer Zeit von 27,72 Sekunden Platz sechs beim Kreisausscheid. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Es folgten auf Platz 7. das Team aus Belkau/ Schernikau mit 30,51 Sekunden, das aus Lichterfelde /Altmark mit 33,47 Sekunden und das aus FF Uchtdorf mit 35,60 Sekunden.

Das Team der Freiwilligen Feuerwehr Uchtdorf spricht mit Wettbewerbsleiter Ricardo Schwerin. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Es folgen auf Platz 10. das Team der Freiwilligen Feuerwehr Borstel mit 36,58 Sekunden vor der Freiwilligen Feuerwehr Wollenrade mit 36,77 Sekunden und den Mannschaften aus Dewitz/Bretsch mit 40,98 Sekunden sowie auf Rang 13 die Freiwillige Feuerwehr Badingen mit 54,03 Sekunden.

Am Ende hieß es Rang 10 für die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Borstel beim Kreisausscheid im Tangermünder Ortsteil Buch. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Die Freiwillige Feuerwehr Wollenrade trat beim Kreisausscheid des Landkreises Stendal 2025 an. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Das Ziel trafen beim Kreisausscheid auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Badingen. Foto: Anna Lisa Oehlmann

„Vielen Dank an unsere Unterstützer, Firmen und Bauunternehmer aus der Region. Und an jeden einzelnen Helfer, der mit angepackt hat. Und an die Familien, die uns für die Ausübung unseres Sports den Rücken frei halten. Denn hinter jedem starken Feuerwehrmann steht eine noch stärkere Frau“, sagt Marten Riemann von der Wettkampfmannschaft.

18 Kampfrichter des Kreisfeuerwehrverbandes Stendal sorgten für einen reibungslosen Ablauf des Wettkampfes. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Beim Kreisfeuerwehrtag des Kreisfeuerwehrverbandes Stendal geht es um mehr als den Sport. Dabei kommen Einsatzkräfte aus dem ganzen Landkreis zusammen lernen Anwohner des Ausrichterorts kennen und verleben eine gute Zeit miteinander, so die Veranstalter.