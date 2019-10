Eine defekte Einbruchmeldeanlage hat in einer Genthiner Zahnarztpraxis Feuer gefangen. Das Gerät erlisch von selbst, es entstand jedoch Schaden durch Rauch und Ruß. Foto: Michael Voth

Die Feuerwehren Altenplathow, Genthin, Mützel und Parchen sind zu einem Brand in der Genthiner Zillestraße ausgerückt.

Genthin (vs) l Alarmiert wurden die Feuerwehrleute am Nachmittag des 9. Oktober (Mittwoch) gegen 12.30 Uhr. Die Mitarbeiterin einer Zahnarztpraxis hatte beim betreten der Praxis Rauch bemerkt und den Notruf gewählt. Wie Feuerwehrmann Michael Voth berichtet, konnten die ersten anrückenden Kräfte jedoch kein Feuer im Gebäude mehr feststellen.

Schaden durch Ruß und Rauchgase

Ursache der Rauchentwicklung war offenbar ein Defekt an einer Einbruchmeldeanlage, infolge dessen diese in Brand geriet. Das Feuer beschränkte sich auf die Brandmeldeanlage und erlisch von selbst, ergänzt Voth. Dennoch ist der entstandene Schaden durch Ruß und Rauchgase in der Praxis enorm.

Die Genthiner Feuerwehr war mit zwölf Feuerwehrleuten im Einsatz. Die angerückten Kräfte aus Altenplathow, Mützel und Parchen mussten nicht mehr aktiv werden.