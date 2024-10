Genthin. - Zur ersten Gesundheitsmesse hat das Gesundheitszentrum „Shivanja“ am Wochenende eingeladen. Der Name ist eine Verschmelzung des indischen Gottes Shiva und dem Vornamen von Anja Sauer, die das Studio bereits 2011 zusammen mit ihrem Ehemann Maik Sauer eröffnet hat.

Lesen Sie auch: So senkt man mit Bewegung das Krankheitsrisiko

Vor 13 Jahren ging es an der Brandenburger Straße zunächst noch ums klassische Training. „Wir haben uns aber frühzeitig auch auf medizinisches Training, Reha- und Präventionssport konzentriert“, sagt Maik Sauer im Gespräch mit der Volksstimme. Vor acht Jahren hat in den Räumlichkeiten eine Physiotherapie eröffnet. Und nun ist das Angebot wiederum erweitert worden.

Der Verein Reha-Vitalis-Plus bietet Rehabilitationssport im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes an. „Wir wollen zeigen, wie Gesundheit aussehen kann. Es ist wichtig, aktiv zu sein, um gesund alt zu werden“, sagt Sauer. Und an jenem Nachmittag haben das nicht nur er, sondern auch die Internisten und Diabetologen Dr. Carola Lüke und Boris Kiselov sowie die Allgemeinmedizinerin Helena Kiselov, die allesamt mit Praxen in Genthin niedergelassen und schon seit längerer Zeit Partner von „Shivanja“ sind, in ihren Fachvorträgen gesagt. Doch auf der Gesundheitsmesse ging es nicht nur um das passive Zuhören.

Unter der Aufsicht von Maik Sauer konnten die Trainingsgeräte getestet werden. Foto: Thomas Pusch

So hatten die Besucher bei verschiedenen Check-ups die Möglichkeit, ihren Gesundheitszustand testen zu lassen. So maß Boris Kiselov den Blutdruck, testete den Fettanteil im Körper und den Blutzuckerspiegel. Die IKK stellte Angebote vor, die die Teilnahme an medizinischen Kursen fördern und an einem weiteren Stand wurde präsentiert, wie einfach es ist, gesunde Nahrung zuzubereiten.