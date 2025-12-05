Volksstimme und Genthins Bürgermeisterin laden ein zum Winterspaziergang - dabei sollen Fragen beantwortet werden und vielleicht auch neue Pläne eine Rollen spielen. Seien Sie dabei.

Genthin im Fokus: Die Volksstimme und die Bürgermeisterin wollen mit Bürgern Rundgänge machen - der erste startet am Rathaus.

Genthin - Haben Sie sich schon immer mal gefragt, was mit dem ehemaligen Gefängnis in der Lindenstraße wird, warum die Persiluhr einfach nicht die richtige Zeit anzeigen will oder wie lange die Friedensstraße noch so holperig bleibt?

Das sind Fragen, die einem in den Sinn kommen, die einem aber eben nicht das Internet oder mal der Nachbar schnell beantworten können - denn das sind Fragen, die sich nur um Genthin drehen. Und da sollte man am besten einen Genthiner fragen. Nicht irgendeinen Genthiner, sondern DIE Genthinerin schlechthin, nämlich die Bürgermeisterin Dagmar Turian.

Da, wo sonst die Volksstimme im Rathaus anklopft, um genau solche Fragen zu stellen, möchte die Volksstimme den Einwohnern von Genthin die Möglichkeit geben, einmal selbst die Bürgermeisterin etwas zu fragen, Hinweise im eigenen Viertel zu geben oder eben einfach auch mal etwas zu erfahren.

Wir laden ein: Volksstimme und Genthins Bürgermeisterin

Bürgermeisterin Dagmar Turian (links), hier bei der offiziellen Freigabe der fertig sanierten Großen Schulstraße, stellt sich den Fragen der Genthiner. Foto: Susanne Christmann

Dazu möchten wir als Heimatzeitung und die Bürgermeisterin Dagmar Turian zu verschiedenen Rundgängen einladen, bei denen das Stadtoberhaupt und interessierte Bürger sich zusammen einzelne Viertel von Genthin einmal anschauen. Fragen können während des Rundganges gestellt und auf Dinge hingewiesen werden, die so wohl definitiv gleich an der richtigen Stellen wären. Aber auch die Bürgermeisterin kann vielleicht ein paar Einblicke in die Stadtentwicklung geben, die einem so nicht bewusst waren.

„Ich freue mich auf die Rundgänge und natürlich auch auf die Fragen der Bürger“, sagt Dagmar Turian. Seit sie den Posten der Bürgermeisterin inne hat, sei es ihr wichtig, etwas für Genthin zu tun - und die Bürger dabei mitzunehmen, wie vielleicht auch jüngst vorhergegangene kleinere Aktionen zeigen, so wie der Weihnachtsmannbriefkasten oder der lebendige Adventskalender. „Daher freue ich mich darauf, die Fragen, Ansichten und Anliegen der Bürger direkt zu hören und vielleicht auch von den Bürgern noch Neues in Genthin zu erfahren.“ Ob sie alle Fragen oder Anliegen vor Ort beantworten könne, wisse sie natürlich nicht. „Ich werde es versuchen, aber was vor Ort nicht geklärt werden kann, nehme ich mit“, versichert sie.

Die Termine

Dazu soll es drei Rundgänge in Genthin selbst geben, einen in Altenplathow sowie Rundgänge in einigen Ortsteilen. Die ersten drei Termine dazu stehen bereits fest: Am 12. Dezember um 15 Uhr soll es den Auftakt in der „City“ geben. Am 19. Dezember um 15 Uhr wird es den zweiten Rundgang in „Genthin Süd“ geben.Am 9. Januar um 15 Uhr wird es dann durch das Genthiner „Bahnhofsviertel“ gehen.

Die Strecke des ersten Rundgangs

Die „City“-Strecke soll am Rathaus starten. Um 15 Uhr soll es losgehen, dann über die Kirchplatzstraße, zur Lindenstraße, diese entlang bis zur Kleinen Marktstraße, dann abbiegen auf die Mühlenstraße, diese bis zur Brandenburger Straße folgen und auf dieser weiter bis zur Straße Am Kirchplatz - am Rathaus endet der Rundgang dann wieder.

Das ist die Strecke des ersten Rundgangs. Mitteldeutsche Redaktionsmanagement GmbH/Kroschel

Anmeldung

Die Gruppen sollen überschaubar bleiben, so dass auch jeder die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen beziehungsweise auch Antworten oder Erläuterungen zu hören. Daher einfach bitte kurz anmelden unter redaktion.genthin@volksstimme.de jeweils bis zwei Tage vor dem jeweiligen Rundgang. Bitte immer mit Angabe des Namens und ggf. Anzahl der Teilnehmer, die angemeldet werden sollen.

Keine Zeit?

Sie würden gerne teilnehmen, haben aber an dem Tag keine Zeit oder Sie schaffen es aus gesundheitlichen Gründen nicht, den Rundgang mitzulaufen? Kein Problem: Schreiben Sie uns einfach Ihre Fragen oder Anliegen zu Genthin beziehungsweise zu den jeweiligen Gebieten und wir werden sie vor Ort beim Rundgang der Bürgermeisterin stellen.