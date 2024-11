Das letzte Schlosskonzert des Jahres findet am 30. November statt. Es steht unter dem Motto "Advent in Zerben". Marco Reiß (l.) hat dazu wieder befreundete Musiker eingeladen.

Zerben - Das Konzert steht unter dem Motto: „Advent in Zerben“. Für die musikalische Unterhaltung sorgen Wolfram Wessel (Gitarre), Marbod Kaiser (Klavier), Manfred Preis (Klarinette), Marco Reiß (Violine) und Kammersängerin Undine Dreißig (Mezzosopran).

Premiere für Marbod Kaiser

Zum ersten Mal dabei ist im Schloss Zerben Marbod Kaiser. Er ist im Hauptberuf Chordirektor und Kapellmeister am Landestheater Detmold. Musikalisch groß geworden bei den Regensburger Domspatzen, führte Marbod Kaisers Karriere ihn an verschiedene Theater im gesamten deutschsprachigen Raum.

Die Moderation liegt in den Händen von Superintendentin Ute Mertens. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende gebeten. Es ist das letzte Konzert der Schlosskonzert-Reihe in diesem Jahr in Zerben.