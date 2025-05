Ein Flugblatt in Farsleber Briefkästen stellt Stadträte an den Pranger. Wer steckt dahinter? Wie berechtigt ist die Angst?

Energiewende in der Börde: Zoff um Batteriespeicher in Wolmirstedt wird persönlich

So ein Batteriespeicher soll in Farsleben gebaut werden.

Wolmirstedt. - Nächste Eskalationsstufe im Streit um den Batteriespeicher in Wolmirstedt: Jetzt wird Angst geschürt und Stadträte in einen seltsamen Zusammenhang gebracht. Worum es geht? Farsleber fanden am Mittwoch ein Flugblatt in ihren Briefkästen. In der Überschrift heißt es „Bürger gegen den Verkauf unserer Heimat“. Wer sich dahinter verbirgt, bleibt unklar. Diese „Bürger gegen den Verkauf unserer Heimat“ fordern auf, den Sonderstadtrat am Dienstag, 6. Mai, zu besuchen.