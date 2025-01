Die Friseur GmbH Genthin ist im Jerichower Land seit mehr als 20 Jahren erfolgreich. Ein Familienhandwerk, das sich durchgesetzt hat. Nun verändert sich in den Salons von Petra Unger in Genthin etwas ganz Wesentliches.

Die Friseur GmbH Genthin hat eine lange Geschichte aufzuweisen. Nun sei ein Generationswechsel innerhalb des Betriebs in Planung.

Genthin. - Im Jahr 2003 übernahm Petra Unger die Friseur- und Kosmetiksalons in der Mühlen- und in der Brandenburger Straße in Genthin. Doch bevor sie sich damit letztendlich selbstständig machte, musste sie sich mühsam aus der Arbeitslosigkeit kämpfen.