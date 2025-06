Die Sorge um eine wohnortnahe medizinische Versorgung wächst in Genthin und Havelberg. Trotz früherer Zusagen und intensiver Bemühungen vor Ort gibt es kaum Fortschritte.

Frust in Genthin und Havelberg: Kampf für Gesundheitsstellen stockt

Medizinische Versorgung auf dem Land in Gefahr

Genthin/Havelberg. - Sie haben demonstriert, an Gesprächsrunden teilgenommen, Bürgerdialoge initiiert und doch sehen weder die Mitglieder des Genthiner Medizinausschusses noch die Mitglieder des Vereins „Pro Havelberg“ in ihren Städten ein Vorankommen bei der Neustrukturierung der medizinischen Versorgung nach dem Wegfall der Krankenhäuser in ihren Städten.