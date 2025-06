güsen. - „Vielen Dank für die Fahrzeuge“, wandeln die Kinder und Erzieher der Kita „Am Eulenwäldchen“ in Güsen den Klassiker von Udo Jürgens ab und sorgen damit für ein Lachen bei den Gästen.

Grund zur Freude hatten allerdings vor allem die Kinder, denn sie dürfen sich über vier neue Fahrzeuge sowie zwei Tische mit Bänken für den Außenbereich freuen, die sie von der Jagdgenossenschaft Güsen gespendet bekommen haben.

Insgesamt haben diese Anschaffungen rund 2.500 Euro gekostet. Bereits in den vergangenen Jahren hat die Einrichtung verschiedene Gegenstände und Anschaffungen von der Jagdgenossenschaft finanziert bekommen.

Willkommene Spende für die Kita in Güsen

Zur Übergabe am Dienstag sind Vorsitzender Daniel Ladwig, die Vorstandsmitglieder Christian Loos und Florian Hennig sowie Gemeindebürgermeisterin Nicole Golz vor Ort in der Kita in Güsen gewesen.

Tische und Fahrzeuge werden an die Kita übergeben. Louis Hantelmann

„Unsere Fahrzeuge sind bereits etwas in die Jahre gekommen, da passt die Spende sehr gut. Jetzt sind wir für den Sommer top gerüstet und die Kinder können sich draußen freier bewegen“, drückt Elise Fromm, Leiterin der Kita, ihren Dank über die Neuanschaffungen aus.

53 Kinder vor Ort in Güsens Kita

Generell verbringen die 53 Kinder der Einrichtung viel Zeit im Freien. „Wir essen oftmals auch draußen, und spielen sowieso“, lacht die Leiterin.

Es dauert nicht lange, bis sich der Güsener Nachwuchs auf die Fahrzeuge stürzt und diese ausgiebig getestet hat.

Ein weiteres Highlight erwartete die Kinder nach der Übergabe, denn es ging mit dem Trecker und Anhänger auf große Feldrundfahrt. „Als erstes geht es nach Zerben zum Deich, an dem die Kinder spielen können. Anschließend fahren wir zur Agrargenossenschaft nach Zerben, wo die Kinder noch die Kühe angucken können“, berichtet Daniel Ladwig, ebenfalls Vorsitzender der Agrargenossenschaft, von den Ausflugszielen.

Nicht nur nach der Übergabe, auch in der nächsten Woche dürfen sich die Kinder auf weitere Veranstaltungen freuen. Dazu zählt unter anderem die Verabschiedung der Kinder, die nach den Sommerferien in die Schule wechseln, informiert die Kita-Leiterin.