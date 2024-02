Wenn es nicht mehr geht, bleibt nur der Gang in die Insolvenz.

Burg/Genthin - Signa ist in aller Munde: Durch die Insolvenz von Karstadt und nun auch der Luxuslinie KaDeWe ist der Konzern ein deutschlandweites Gesprächsthema. Doch auch im Jerichower Land gibt es Insolvenzen. Eine wird ganz aktuell beleuchtet.

In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Autohaus Burg Vertriebs GmbH soll die Schlussverteilung erfolgen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Gesellschaft an der Magdeburger Chaussee hatte laut Eintrag beim Amtsgericht Stendal den Zweck der Reparatur von Fahrzeugen aller Art sowie des Handels mit Neu- und Gebrauchtwagen sowie des Handels mit Pkw-Ersatzteilen und die Vermietung von Kraftfahrzeugen.

Sie wurde bereits 2008 liquidiert, der damalige Geschäftsführer sitzt mittlerweile eine Gefängnisstrafe ab.

Insolvenzen sind auch im Jerichower Land kein Einzelfall. So gab es laut aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes, sie werden immer im Sommer veröffentlicht, 2023 im Landkreis einen Rückgang um 31 auf 107. Das entspricht einem Rückgang um mehr als 20 Prozent. In manchen Fällen wurden Insolvenzverfahren mangels Masse gar nicht erst eröffnet, im Jerichower Land waren es sechs. Im aktuellen Fall stehen einem Betriebsvermögen von rund 50.100 Euro Forderungen in Höhe von rund acht Millionen Euro gegenüber.

Das Insolvenzverfahren des Burger Autohauses läuft vor dem Amtsgericht Stendal. „Das liegt daran, dass sich die Insolvenzgerichte an den Landgerichtsbezirken orientieren und da gehört das Jerichower Land zu Stendal“, erklärte Michael Steenbuck, Sprecher des Landgerichts Stendal, gegenüber der Volksstimme. Was bei dem Autohaus zur Insolvenz geführt hat, könne er nicht sagen. Grundsätzlich komme es aber zu einer Insolvenz, wenn der Schuldner merkt, dass er seine finanziellen Verpflichtungen nicht mehr bedienen kann oder Überschuldung vorliegt.

„Anders als bei der Einzelvollstreckung geht es dann nicht nach dem Windhundprinzip bei der Verteilung des Kapitals, sondern alle Gläubiger können ihre Ansprüche anmelden“, führte der Gerichtssprecher aus.

Im Fall der Autohaus Burg GmbH ist nun ein Beschluss über die Schlussverteilung gefasst worden. Der vollständige Wortlaut kann beim Amtsgericht Stendal in der Scharnhorststraße 40 eingesehen werden. Die Einspruchsfrist endet am 27. März, bis dahin können Ansprüche noch angemeldet werden. Die Einwendungen müssen bis zu diesem Termin schriftlich beim Stendaler Amtsgericht eingegangen sein.

Viel zu holen gibt es allerdings nicht. „Der Insolvenzverwalter prüft stets die Ansprüche und verwertet die Masse, sprich, er verkauft alles, was nicht niet- und nagelfest ist“, machte es Steenbuck verständlich. Häufig allerdings sei das Ergebnis des Insolvenzverfahrens für die Gläubiger frustrierend. Oftmals komme es nur zu einer Insolvenzquote von fünf Prozent oder sogar noch niedriger.

Bei der Autohaus Burg GmbH stehen dem Kapital von rund 50.000 Euro Forderungen in Höhe von rund acht Millionen Euro gegenüber. „Das macht eine Quote von 0,006 Prozent“, so Steenbuck.

Wenn ein Gläubiger beispielsweise eine Forderung von 10.000 Euro hat, bekommt er gemäß der Quote ganze 60 Cent aus der Insolvenzmasse ausgezahlt.