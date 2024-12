Bürgermeisterin mit klaren bekenntnissen Dagmar Turian verrät, wie es mit dem Kartoffelfest, Wasserturm und Straßenbau in Genthin weitergehen soll

Bürgermeisterin Dagmar Turian ist nun offiziell im Amt. Jetzt hat sie verraten, auf welchen Projekten in Genthin ihr Fokus liegt und was sie konkret in der Stadt erreichen will - inklusive zweier positiver Überraschungen.