Der Gastronom Elmar Potas führt das 1874 in Genthin eröffnete Lokal „Schwarzer Bär“ durch mehr als drei turbulente Jahrzehnte und macht noch ein wenig weiter.

Genthin. - Da gab es kein Entrinnen. Der Brunch, zu dem Elmar Potas anlässlich seines 70. Geburtstags einlud, konnte sich mit Geburtstagsfeiern hiesiger Prominenz vom Lokalpolitiker bis hin zur Sportgröße durchaus messen lassen. Wer in Genthin so bekannt ist wie er, kann sich an einem Tag wie diesen nicht verstecken. Im „Schwarzen Bären“ steppte dann mal zu Ehren des Chefs der Bär.