Genthin kann sich 2022 nur noch Investitionen in Pflichtaufgaben leisten

Genthin - Die Mitglieder des Bau- und Vergabeausschusses entscheiden auf ihrer Sitzung am 1. November über die Verwendung von insgesamt 750 000 Euro für Investitionen. Das ist die Summe, die durch Einnahmen gedeckt ist. Für alles, was darüber hinausgehen sollte, so heißt es in der Beschlussvorlage, müssten Kredite aufgenommen werden.