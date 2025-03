Kostenloses WLAN in der Stadt

Kein Glück haben mobile Surfer an der Kirche in Altenplatow.

Genthin - Draußen kündigt sich der Frühling an und nicht wenige möchten während einer Rast mal eben im Internet surfen: Aktuelle Nachrichten abrufen, Infos via QR-Code einlesen oder einfach Musik hören. In Genthin gibt es dafür einige freie Wlan-Spots, die freies Internet bieten.