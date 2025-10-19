Während die Landeshauptstadt am Jahrestag des Attentates innehalten will, bereiten Nachbarstädte ihre vorweihnachtlichen Veranstaltungen mit Bedacht vor.

Genthin plant Adventsmarkt am 20. Dezember: So geht die Stadt mit dem Jahrestag um

Auf dem Genthiner Marktplatz soll es auch 2025 wieder vorweihnachtliche Aktionen geben.

Burg/Genthin - Am 20. Dezember jährt sich der Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt zum ersten Mal. In diesem Jahr steht das Datum daher besonders im öffentlichen Blick. In Magdeburg bleibt daher am Jahrestag unter anderem der städtische Weihnachtsmarkt geschlossen. Private Märkte schließen sich an oder reduzieren ihre Aktivitäten. Im Jerichower Land soll es hingegen einen Adventsmarkt geben.