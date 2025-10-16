Nach dem emotionalen Abschied von Reiner Calmund bei Steffen Hensslers Kochshow "Grill den Henssler" steigt ein weiterer langjähriger Juror aus. In der letzten Folge des Sommer-Specials aus Magdeburg am kommenden Sonntag verkündet Sternekoch Christian Rach seinen Ausstieg.

Nach Reiner Calmund: Auch Christian Rach verabschiedet sich von "Grill den Henssler"

Christian Rach (Mitte) zusammen mit Steffen Henssler und Laura Wontorra. Nach Reiner Calmund steigt mit Rach nun der zweite langjährige Juror der Sendung "Grill den Henssler" aus.

Magdeburg. – Seit 2019 und in insgesamt 103 Sendungen ist Sternekoch Christian Rach als Juror bei „Grill den Henssler“ dabei. Unter den Prominenten gilt er als knallhart und hat ein Auge für den kleinsten Fehler.

Doch damit ist nun Schluss: Bereits am kommenden Sonntag, in der letzten Sommer-Special-Folge aus Magdeburg, verkündet Rach seinen Ausstieg aus der Sendung.

Laura Wontorra mit emotionalen Worten bei Abschied von Christian Rach

Schon vor einigen Wochen hatte Rach im "Hamburger Abendblatt" seinen Abschied angekündigt. In der letzten Folge des "Grill den Henssler"-Sommer-Specials – sie wird am Sonntag ausgestrahlt und ist bereits auf RTL+ abrufbar – erklärt er: "Das ist heute meine letzte Bewertung und auch meine letzte Sendung bei 'Grill den Henssler'. Ich steige hier jetzt aus!"

Sichtlich bewegt bedankt sich der Sternekoch bei Publikum, Juroren und dem gesamten Produktionsteam. Moderatorin Laura Wontorra verabschiedet ihn mit emotionalen Worten: "Mir fällt es sehr schwer, dich gehen zu lassen. Du bist immer so auf den Punkt, du bist ehrlich und trotzdem charmant, hast so viel Know-how. Du warst eine Bereicherung für diese Sendung. Du wirst sehr fehlen."

Wer ersetzt Christian Rach und Reiner Calmund bei "Grill den Henssler"?

Damit verliert die beliebte Kochshow innerhalb kürzester Zeit einen weiteren Stammjuror und Publikumsliebling. Erst vor wenigen Wochen hatte Reiner Calmund in der ersten Folge des Sommer-Specials nach 18 Jahren seinen Abschied gefeiert.

Der Sender Vox kompensierte den Verlust von Calmund während der Aufzeichnungen in Magdeburg mit wechselnden Gastjuroren. Neben Bruce Darnell nahm auch Joachim Llambi auf dem Jury-Stuhl Platz. In Rachs letzter Sendung wird neben ihm und Jana Ina Zarrella Designer und "Shopping Queen"-Moderator Guido Maria Kretschmer sitzen.

In der finalen Sommer-Special-Folge von "Grill den Henssler" treten auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark Sänger Tim Bendzko, Koch-Influencer Stefano Zarrella und Moderatorin Panagiota Petridou gegen Steffen Henssler an. Wer die Nachfolge von Christian Rach und Reiner Calmund antreten wird, ist derzeit noch offen.