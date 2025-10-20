Flugobjekte über der Börde Drachenfest in Jersleben begeistert mit buntem Himmelsspektakel
Dutzende Hobbypiloten, kreative Drachen und beste Stimmung: Die besondere Flugmesse in der Niederen Börde lockt Besucher mit Spiel und spaßigen Himmelsbildern.
Aktualisiert: 20.10.2025, 11:30
Jersleben - Die Bedingungen für ein Fest unter freiem Himmel können besser nicht sein: An diesem Sonnabend verwandelt sich der Sportplatz der SG „Blau Weiß“ Jersleben in ein Flugfeld. Mehr als einhundert Hobbypiloten, Freizeitkonstrukteure und Zaungäste sind der Einladung der örtlichen Vereine zum jährlichen Drachenfest gefolgt.