weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Flugobjekte über der Börde: Drachenfest in Jersleben begeistert mit buntem Himmelsspektakel

Flugobjekte über der Börde Drachenfest in Jersleben begeistert mit buntem Himmelsspektakel

Dutzende Hobbypiloten, kreative Drachen und beste Stimmung: Die besondere Flugmesse in der Niederen Börde lockt Besucher mit Spiel und spaßigen Himmelsbildern.

Von Sebastian Pötzsch Aktualisiert: 20.10.2025, 11:30
Lukas' Flugobjekt blieb dank seines unermüdlichen Einsatzes während des Drachenfestes in Jersleben am längsten in der Luft.
Lukas' Flugobjekt blieb dank seines unermüdlichen Einsatzes während des Drachenfestes in Jersleben am längsten in der Luft. Foto: Sebastian Pötzsch

Jersleben - Die Bedingungen für ein Fest unter freiem Himmel können besser nicht sein: An diesem Sonnabend verwandelt sich der Sportplatz der SG „Blau Weiß“ Jersleben in ein Flugfeld. Mehr als einhundert Hobbypiloten, Freizeitkonstrukteure und Zaungäste sind der Einladung der örtlichen Vereine zum jährlichen Drachenfest gefolgt.