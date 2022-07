Genthin sucht die beste Kartoffelsuppe

Daumen hoch für den kartoffelsuppenwettbewerb in Genthin. Im vergangenen Jahr gewann Cathleen Buchholz (mit Urkunde).

Genthin - Genthin sucht den besten Kartoffelsuppenkoch oder die beste Köchin des Jahres. Der Kochwettbewerb zählt zu den Höhepunkten des Genthiner Kartoffelfestes und ist mittlerweile ein echtes Aushängeschild im ganzen Landkreis. Wer hier gewinnt, hat bewiesen: „Ich bin Kartoffelsuppenexperte. In vielen Gaststätten, Imbissen und Restaurants hängen Siegerurkunden an den Wänden, die belegen, dass in den jeweiligen Küchen richtig gut gekocht wird.