Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin. - Viel Betrieb herrschte in der Praxis von Dr. med. Steffi Kühne in der Elbe-Havel-Passage in Genthin. Grund für den ungewöhnlichen Besucherandrang war der nahende Ruhestand der Ärztin. Viele Weggefährten, Patienten und Kollegen verabschiedeten sich von der Ärztin, die seit April 1994 in Genthin tätig war.