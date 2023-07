Burg/Genthin - Neues vom Genthiner Musiker und Produzenten Dirk Ballarin. Vor wenigen Tagen hat er einen Videoclip auf der Plattform „Youtube“ veröffentlicht und damit ein neues Projekt vorgestellt. „Wir sind in der vergangenen Woche beim Begegnungstag auf dem Burger Weinberg aufgetreten und waren Teil des Bühnenprogramms“, erzählt er.

Wir sind in diesem Fall Ballarin, seine Band „The Pax“ sowie Sängerin Yana Nesterchuk und Pianistin Tamara Mykhailova. Gemeinsam präsentieren sie das von Ballarin geschriebene Lied „Nothing to lose“. Entstanden ist das Stück in gemeinsamen Jam-Sessions mit Musikern aus anderen Ländern, die in der Region leben.

Projekt passt zum Programm in Burg

Dieses Projekt habe recht gut in das Programm am Weinberg gepasst, wo in der vergangenen Woche der Verein „Ukrainer in Burg“ mit zahlreichen Mitstreitern einen „Tag der Begegnung“ auf die Beine gestellt hatte und damit Einheimische und Flüchtlinge mit Musik und Kulinarik zusammenbringen wollte.

Und so wie der Burger Verein an gemeinsamen Begegnungen arbeitet, arbeiten im Genthiner Studio von Dirk Ballarin Musiker verschiedener Ländern an weiteren Stücken. Fest geplant ist, dass es neben der Live-Version auch eine Studioversion mit Videoclip geben soll.

Musiker arbeitet seit Coronazeit in Burg

Ähnlich waren während der Coronazeit auch Clips von Ballarins langjähriger Band „The Pax“ veröffentlicht worden. Diese Jahre haben im Leben des Genthiners deutliche Spuren hinterlassen. Mittlerweile ist er nicht mehr als Musiker, Produzent und Tourmanager für international bekannte Größen der Rockmusik unterwegs, sondern musste wie so viele umsatteln und hat in den vergangenen Jahren bei der Stadtverwaltung Burg gearbeitet.

Der Musik blieb er aber dennoch verbunden und sorgte unter anderem dafür, dass ein Musikerquartett der Brandenburger Symphoniker in der Burger Stadthalle Musikparts einspielte, die sich auf einem Album des italienischen Pianisten Albert Pizzo wiederfinden sollen.