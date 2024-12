Karl-Heinz Koszior aus Genthin schaute bei seinem Sportsfreund Täve Schurvorbei. Was die Beiden zu besprechen hatten.

Genthin - Zu Besuch bei Radsportlegende Gustav Adolf „Täve“ Schur war jetzt Karl-Heinz Koszior aus Genthin.

„Wir sind über unsere Begeisterung für den Radsport seit vielen Jahren befreundet und besuchen uns gegenseitig“, verrät Koszior, Dachdeckermeister im Ruhestand.

Diesmal war es eine weihnachtliche Stippvisite zum Jahresende, über die sich Täve Schur sichtlich freute. Ob Geburts- oder Jahrestage - regelmäßig haben beide Kontakt.

Werbung für Museen in Genthin und Kleinmühlingen

Wenn nicht privat, dann über das Engagament für das Friedensfahrtmuseum in Kleinmühlingen. Schur, selbst zweifacher Friedensfahrtgewinner in den Jahren 1955 und 1959, hat sich für den Aufbau des Museums stark gemacht.

Koszior hat Exponate aus Genthin gestiftet und immer wieder in der Börde für das Genthiner Waschmittelmuseum geworben, umgekehrt in Genthin für das Museum in Kleinmühlingen. „Dort wird im kommenden Jahr wieder etwas passieren“, blickt er voraus. Er werde mehrfach zu Gast sein und auch wieder auf Täve Schur treffen.